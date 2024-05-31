Глава Лобни Кротова провела совещание по вопросам транспортного обеспечения
Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела совещание с участием представителей транспортных компаний, контролеров и специалистов РЖД. В ходе встречи обсудили текущую ситуацию с обеспечением транспортом муниципалитета.
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