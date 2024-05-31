Глава Лобни Кротова провела совещание по вопросам транспортного обеспечения

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела совещание с участием представителей транспортных компаний, контролеров и специалистов РЖД. В ходе встречи обсудили текущую ситуацию с обеспечением транспортом муниципалитета.

Особое внимание уделили вопросу обеспечения доступности ближайшего пляжа в Новосельцево. Рассматривается возможность введения дополнительного автобусного маршрута № 36.

Управляющая региональная транспортная компании продемонстрировала высокую эффективность. За нарушение правил проезда без билетов оштрафовано 79 пассажиров.

На следующей неделе запланировано провести крупное совещание с областным ГИБДД.

Одной из ключевых тем обсуждения стал проект по реконструкции железнодорожной станции. Планируется возведение временной платформы, а для повышения эффективности строительства предложено начать снос здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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