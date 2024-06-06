Глава Лобни Кротова дала предприятиям торговли поручения по благоустройству

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Глава Лобни Анна Кротова вместе с заместителем Еленой Лапшиновой осуществили проверку выполнения предприятиями поручений по благоустройству. Предприниматели приступили к выполнению поручений администрации.

Так, на улице Ленина, 9 вблизи магазина уложили новую плитку и провели благоустройство прилегающей территории. На Ленина, 16 теперь покрашены фасады и выполнен ремонт входных групп. У кафе установлены пандус и кнопки вызова.

В торговом центре на улице Победы, 3а и в коммерческом помещении на улице Текстильной, 16 владельцы проводят ремонт входных групп.

Отметим, что мониторинг торговых объектов продолжится.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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