Глава Лобни Кротова дала предприятиям торговли поручения по благоустройству

Глава Лобни Анна Кротова вместе с заместителем Еленой Лапшиновой осуществили проверку выполнения предприятиями поручений по благоустройству. Предприниматели приступили к выполнению поручений администрации.

Так, на улице Ленина, 9 вблизи магазина уложили новую плитку и провели благоустройство прилегающей территории. На Ленина, 16 теперь покрашены фасады и выполнен ремонт входных групп. У кафе установлены пандус и кнопки вызова.

В торговом центре на улице Победы, 3а и в коммерческом помещении на улице Текстильной, 16 владельцы проводят ремонт входных групп.

Отметим, что мониторинг торговых объектов продолжится.