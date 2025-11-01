Глава Лобни и сотрудники прокуратуры провели личный прием жителей

На волнующие горожан вопросы отвечали руководитель муниципалитета Анна Кротова, заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и исполняющий обязанности прокурора Лобни Виталий Федоров. Большинство проблем, особенно тех, которые касались жилищно-коммунальной сферы, удалось решить на месте.

Ежедневно в прокуратуру обращаются люди, которые считают, что их права нарушены. Помогать им — не просто работа, а, скорее, призвание. Чтобы сделать эту помощь еще более доступной, организуют выездные приемы. Эта практика позволяет оперативно реагировать на проблемы и эффективно их решать.

Обратиться в прокуратуру можно письменно, но людям, особенно немолодым, часто важен именно живой разговор. В свою очередь правоохранители в личной беседе более детально знакомятся с жителями, их мнениями и переживаниями.