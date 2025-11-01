Глава Лобни и сотрудники прокуратуры провели личный прием жителей
На волнующие горожан вопросы отвечали руководитель муниципалитета Анна Кротова, заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и исполняющий обязанности прокурора Лобни Виталий Федоров. Большинство проблем, особенно тех, которые касались жилищно-коммунальной сферы, удалось решить на месте.
Ежедневно в прокуратуру обращаются люди, которые считают, что их права нарушены. Помогать им — не просто работа, а, скорее, призвание. Чтобы сделать эту помощь еще более доступной, организуют выездные приемы. Эта практика позволяет оперативно реагировать на проблемы и эффективно их решать.
Обратиться в прокуратуру можно письменно, но людям, особенно немолодым, часто важен именно живой разговор. В свою очередь правоохранители в личной беседе более детально знакомятся с жителями, их мнениями и переживаниями.
«Люди видят положительные изменения, которые происходят в городском округе, благодарят главу. Очень приятно слышать, помимо вопросов, которые касаются какой-то помощи, еще комментарии, что спасибо вам большое за ремонт, за благоустройство парка. Эти приемы необходимы, потому что мы как надзорный орган получаем прямую связь от жителей и стараемся сразу реагировать сразу на их просьбы», — отметил Сергей Рокитянский.
Выездные приемы становятся все более популярными у жителей. В прокуратуре считают, что это говорит не только об эффективности работы надзорных органов, но и о том, что люди доверяют власти и ждут от нее защиты своих прав и интересов.