Глава Лобни и семьи участников СВО изготовили торт в виде герба города

10 сентября в преддверии юбилея Лобни глава муниципалитета Анна Кротова вместе с семьями участников специальной военной операции изготовила праздничный торт в виде герба города. Участники задули свечи и загадали общее желание о процветании и комфорте Лобни.

Анна Кротова вместе с коллегами угостила праздничным тортом жителей, которые многие годы трудились на благо Лобни, внесли значительный вклад в ее развитие и прославили город своим трудом. Глава города отметила: «За каждым из этих людей — большая история, профессионализм, энергия и искренняя любовь к родному городу. Именно в единстве, взаимной поддержке и уважении к своим землякам — сила Лобни».

Также Анна Кротова пригласила всех жителей присоединиться к праздничным мероприятиям в Центральном парке 12 сентября, чтобы отметить юбилей Лобни и загадать новые добрые пожелания для всех ее жителей.