Глава Лобни и прокурор города провели для школьников урок правовой грамотности

Глава Лобни Анна Кротова и прокурор города Василий Антонов-Романовский провели открытую встречу с учениками гуманитарного класса лицея «Авиатика». В ходе диалога старшеклассники, интересующиеся юриспруденцией и государственным управлением, узнали об истории и задачах прокуратуры, а также о перспективах поступления в профильные вузы.

Мероприятие прошло в формате живого общения, где лицеисты смогли задать вопросы как прокурору, так и главе города. Ребят интересовали детали рабочего дня надзорного ведомства, ключевые принципы работы и личные качества, необходимые для защиты закона. Анна Кротова, в свою очередь, поделилась опытом взаимодействия муниципалитета с прокуратурой в решении социально значимых вопросов.

«Диалог получился очень хорошим, добрым. Школьникам интересно, как работает прокуратура, как работает администрация. Ребята вели себя не пассивно, — отметил Василий Антонов-Романовский. — Вопросы были интересные. Мне очень понравилось. Люди очень образованные, культурные, настоящие патриоты нашего города». Ученица Виктория Байда, например, выразила желание связать будущее с государственным управлением.

На память о встрече каждый участник получил брошюру с Конституцией Российской Федерации и паспорт жителя городского округа Лобня — документ, который символизирует не только принадлежность к городу, но и ответственность за его развитие.