Глава Лобни Анна Кротова рассказала о готовности коммунальных служб к зиме

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел очередное совещание с членами правительства и главами городских округов. Темой разговора стала готовность муниципалитетов к зимнему сезону.

Руководитель городского округа Лобня Анна Кротова сообщила, что «Управление по работе с территориями» и управляющие компании сформировали штат из 300 дворников, которые будут убирать общественные и дворовые территории от снега. Заготовлено необходимое количество противогололедных материалов. Более 80 снегоуборочных машин прошли техническую подготовку.

На совещании также рассказали о работах, выполняющихся в преддверии зимы в парках муниципалитета, которые проконтролировал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Для обслуживания четырех зон отдыха горожан, которые каждый месяц посещают более 20 тысяч человек, готова вся необходимая техника и штат специалистов.

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