Глава Лобни Анна Кротова выступила перед жителями с ежегодным отчетом

Глава Лобни Анна Кротова выступила с ежегодным отчетом перед жителями. Она рассказала о проделанной работе и планах по развитию города. Также Кротова отметила ключевые задачи 2024 года, среди которых — забота о здоровье и благополучии жителей, поддержка семей.

«В первую очередь — помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Сейчас в зоне СВО находятся 400 лобненцев. Мы на постоянной основе проводим сбор гуманитарной помощи, оказываем всемерную поддержку близким бойцов. В городе действуют волонтерские центры», — уточнила Кротова.

Помимо этого, она подчеркнула важность модернизации медицины, образования, культуры и спорта, а также развития молодежной политики. В отчете глава округа подвела итоги по экономике, торговле, ЖКХ и озвучила планы на будущее.

По ее словам, работа строится на тесном взаимодействии с жителями. Ключевым элементом всегда было и остается практически ежедневное прямое общение с людьми.