Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями Текстильной улицы

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела традиционный обход территорий города. На этот раз особое внимание уделили дому № 1А на Текстильной улице.

Анна Владимировна сообщила в своем Telegram-канале, что жители активно заботятся о благоустройстве своей территории, однако старый дом испытывает определенные проблемы, и управляющая компания не всегда справляется со своими обязанностями.

В ответ на жалобы жителей о низком напоре воды глава поручила привлечь специалистов для осмотра систем водоснабжения и планирования необходимых ремонтных работ.

Кроме того, в текущем году запланирован капитальный ремонт газопровода, электрики и подвала дома. Работы по обновлению фасада и кровли предвидятся на 2025 год.

Анна Кротова также дала ряд поручений, включая ремонт поручня в подъезде, ямочный ремонт на въезде к дому и обустройство пешеходного перехода к сентябрю текущего года по просьбам местных жителей.

Также, в связи с изменением номера дома и затруднениями некоторых жителей с изменением адреса регистрации в паспорте, глава обсудит с директором МФЦ возможность организации работы выездного офиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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