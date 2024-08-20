Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями поселка Луговая

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела осмотр исторической водонапорной башни, построенной выдающимся инженером Владимиром Шуховым на территории поселка Луговая. Эта уникальная конструкция возведена для обеспечения водой станции по изучению кормовых растений Василия Вильямса и является одной из немногих сохранившихся башен.

В ходе осмотра Анна Кротова обсудила с представителями местной администрации возможность создания смотровой площадки на башне, что позволит жителям и туристам насладиться видами окрестностей. Также глава округа предложила лобненцам высказать свои мнения о возможности переноса Шуховской башни в центр города, что могло бы способствовать ее популяризации и привлечению внимания к историческому наследию.

«Владимир Григорьевич Шухов был гениальным русским инженером, архитектором и изобретателем. У нас есть желание внести свой вклад в сохранение исторической памяти об этом выдающемся человеке», - отметила Анна Владимировна.

Жители Лобни могут оставить свои предложения и комментарии по этому вопросу, что позволит учесть мнение сообщества при принятии решений о будущем памятника архитектуры.

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