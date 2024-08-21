Глава Лобни Анна Кротова встретилась с жителями дома № 16 на Букинском шоссе

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Во время утреннего обхода территорий глава городского округа Лобня Анна Кротова встретилась с жителями дома № 16 на Букинском шоссе. Основным вопросом стала готовность многоквартирного дома к зимнему сезону.

В течение недели, на прилегающей территории опилят кустарники и деревья. Обращение местных жителей к главе города Анне Кротовой касалось также состояния тротуарной дорожки, ведущей к детской площадке. В ответ на это, Анна Владимировна поручила ответственным лицам рассмотреть варианты приведения тротуара в порядок.

Также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Лобне завершили планово-профилактический ремонт трех котельных.

В результате этих мероприятий более 200 многоквартирных домов в городе уже готовы к зимнему сезону.

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