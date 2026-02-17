Глава Лобни Анна Кротова стала наставником проекта «Герои Подмосковья»

Третий модуль программы «Герои Подмосковья» стартовал в мастерской «Сенеж». К новому этапу приступил и руководитель Лобненского филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников.

Третий модуль программы посвятят муниципальному и государственному управлению. Спикеры расскажут участникам о применении искусственного интеллекта и лучших практиках развития транспорта, здравоохранения и предпринимательства.

Наставником Александра Бронникова стала глава Лобни Анна Кротова. Она напомнила, что проект реализуют по инициативе губернатора Андрея Воробьева и по поручению президента.

«Главная задача — подготовить сильных специалистов из числа ветеранов СВО для работы в органах власти и бизнесе региона», — сказала она.

Заключительный модуль состоится в апреле. Лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или войдут в кадровый резерв.