Глава Лобни Анна Кротова рассказала об итогах 2024 года

Итоги 2024 года подвели в Лобне. О результатах рассказала глава городского округа Анна Кротова. Она поделилась достижениями в социальной сфере, сферах благоустройства и здравоохранения.

Три социальных объекта ввели в эксплуатацию в Лобне в этом году. Это инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 мест и два детских сада.

Работы в 2024 году шли и в существующих образовательных учреждениях округа. Так, реконструировали школу № 7, завершается капремонт школы № 5.

В 2025 году капитально отремонтируют корпус детского сада «Чайка» и пристройки к детскому саду «Золотой петушок». Работы проведут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также в уходящем году в Лобне получили разрешение на ввод в эксплуатацию центральной поликлиники. Ее будут открывать поэтапно.

Обновления затронули и центральный парк Лобни. Здесь благоустроили 17 гектаров территории: появилось освещение, камеры видеонаблюдения, детская и спортивная площадки, зона амфитеатра и новая сцена.

Сквер защитников Москвы обновят в 2025 году. Благодаря этому проекту в нем появится зона отдыха с площадками для стрит-бола, волейбола, настольного тенниса и памп-трека.