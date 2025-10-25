Глава Лобни Анна Кротова проверила ремонт здания бывшей коррекционной школы

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проверила ход работ по капитальному ремонту бывшего здания специальной (коррекционной) школы. На данный момент специалисты начали укладывать плитку.

«Малярные работы выполнены на 70%, усиление потолков — на 90%. Полностью демонтированы старые полы и залиты новые», — сообщила глава округа в своем Telegram-канале .

В здании заменят систему внутренних инженерных коммуникаций, окна и двери, оборудуют новые лестницы, установят современные стеклоблоки и выполнят отделку помещений.

Напомним, историческое здание бывшей специальной (коррекционной) школы планируется использовать под досуговую деятельность. На первом этаже откроются Музей и Школа мозаики священника Димитрия Котова.

На втором — разместится отделение Дома культуры «Красная Поляна», где будет созданы условия для проведения интеллектуальных игр и кружковых занятий, а также оборудованы студии ИЗО, хореографии и вокала.