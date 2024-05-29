Глава Лобни Анна Кротова проверила работу валидаторов в городских автобусах

По словам Главы города Анны Кротовой, в последнее время стало распространено обращение по поводу неисправных валидаторов, что могло привести к проблемам с оплатой проезда. Глава города лично проверила работу валидаторов, общаясь с пассажирами и подчеркивая важность соблюдения правил оплаты проезда.

Опробовав систему безналичного расчета Тройкой, Анна Кротова подтвердила, что работа системы корректна, и призвала пассажиров пользоваться картой для оплаты проезда. Оплата проезда в Подмосковье возможна только безналичным способом — банковскими, социальными или транспортными картами.

Специалисты администрации проводят рейды, нацеленные на контроль над тем, чтобы пассажиры вовремя оплачивали проезд и водители не принимали наличные деньги или банковские переводы. Такие рейды проходят по всей Московской области, но Лобне уделяют особое внимание.