Глава Лобни Анна Кротова проверила работу производства сыров

Глава Лобни Анна Кротова с рабочим визитом посетила предприятие ООО «Милкпром». В июле 2025 года компания запустила производство разнообразной молочной продукции, включая традиционную линейку европейских сыров Mozzarella, Camembert, Brie.

В состав завода входят четыре производственных цеха. Под брендом ALTI здесь выпускают сыры с белой плесенью, полутвердые, творожные и сыры в панировке.

Анна Кротова оценил объем производства и подготовку сырья, познакомилась с основным циклом, осмотрела камеры созревания и хранения, а также линию готовой продукции.

«Мы приветствуем и поддерживаем открытие таких предприятий на нашей территории. Теперь, покупая сыры ALTI, вы будете знать, где они производятся», — отметила глава города в своем телеграм—канале.