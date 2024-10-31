Глава Лобни Анна Кротова проверила работу частных детских садов

На очередном часе образования, который регулярно проводит глава городского округа Лобня Анна Кротова, обсудили работу частных детских садов. Сейчас в городе функционируют четыре частных дошкольных образовательных учреждения, которые посещают 235 детей.

Глава города посетила детский сад «Маленькая страна». В этом учреждении функционируют три группы для детей в возрасте от полутора до семи лет. Помимо основной образовательной программы, с детьми работают логопед, дефектолог и нейропсихолог. Также проводятся музыкальные и спортивные занятия в специально оборудованном зале.

Каждая группа имеет свою собственную площадку для прогулок на закрытой территории. Питание для воспитанников готовится непосредственно в саду с соблюдением технологических карт и санитарных норм.

«На очереди еще три частных детских сада, которые мы обязательно посетим. Особое внимание будем уделять качеству площадок для прогулок, питанию и, конечно, отзывам детей», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Такой подход позволит обеспечить высокий стандарт услуг в частных дошкольных учреждениях города и создать комфортные условия для развития и обучения детей.

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