Глава Лобни Анна Кротова проверила подготовку домов к отопительному сезону

Многоквартирный дом на улице Победы, 18 полностью готов к холодам, подвал содержится в образцовом состоянии. На улице Жирохова, 3, управляющая компания «Смарт» завершила ремонт подъезда. В доме № 2 на той же улице отремонтировали лифт.

Подготовка жилья к зиме включает проверку инженерных систем и другие необходимые мероприятия. На сегодняшний день полностью завершены необходимые работы в 70% многоквартирных домов в Лобне. Лидером стала управляющая компания «Парус», которая подготовила к зиме все свои 54 дома.

В текущем году также приведут в порядок 63 подъезда. Управляющие компании за свой счет ремонтируют 25 объектов — в пяти работа уже завершена, в четырех продолжается. Еще в 18 подъездах идет ремонт первых этажей и лифтовых холлов. 20 подъездов ремонтируются по губернаторской программе «Мой подъезд», в трех работа уже началась.

Анна Кротова отметила, что все работы ведутся в соответствии с установленными сроками и требованиями к качеству. «Наша ключевая задача — обеспечить жителям комфортные условия проживания в зимний период и в любое время года», — подчеркнула глава Лобни.