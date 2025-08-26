Глава Лобни Анна Кротова проверила готовность школ к отопительному сезону

Глава городского округа Анна Кротова проверила готовность школ и детских садов к предстоящему отопительному сезону. Она также посетила индивидуальный тепловой пункт Дворца спорта.

Глава округа отметила, что все образовательные учреждения готовы к холодам.

«Все коммуникации промыты и проверены, сами помещения содержатся в порядке. В планах на следующий год — преображение прилегающих территорий. Мы хотим, чтобы каждая школа и каждый детский сад радовали детей и родителей чем-то новым и ярким», — отметила глава муниципалитета.

Паспорта готовности получают учреждения дополнительного образования. Анна Кротова проверила индивидуальный тепловой пункт во Дворце спорта и отметила, что он работает исправно.

Подготовка к зиме в Лобне завершена в установленные сроки. Все учреждения обеспечены необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в холодный период.