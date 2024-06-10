Глава Лобни Анна Кротова проверила благоустройство и ЖКХ

Темпы благоустройства, решение проблем в социальной сфере, а также сферах здравоохранения и образования стали традиционными в повестке общегородского совещания в Лобне. Глава городского округа Анна Кротова провела его с привлечением представителей администрации, силовых структур, здравоохранения, ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, а также муниципальных депутатов.

На общегородском совещании в Лобне глава округа Анна Кротова проконтролировала работы в сфере ЖКХ, а также благоустройства, здравоохранения, социальной сфере и образовании.

«Сейчас в разгаре подготовка к осенне-зимнему сезону. Проверяем и ремонтируем оборудование в котельных, жилых домах и учреждениях. В рамках мониторинга готовности котельных сотрудники Минчистоты и администрации проверили котельную РЖД. Документов о проведенных промывке и опрессовке нет — котельная к зиме не готова», — рассказала глава Лобни Анна Кротова.

Руководителям управляющих организаций напомнили, что в готовности дворов они должны убедиться самостоятельно до комиссии. Работы, связанные с качеством дорог в муниципалитете, проверили на улицах Чехова и Можайского. Некачественный асфальт заменили, работы продолжаются. Также проконтролировали деятельность аварийных служб и водоканала. В частности, дали оценку оперативности отработки заявок, наличие необходимого оборудования. В этом направлении специалистам тоже дали рекомендации.

Доклад о проделанной работе в рамках совещания представил и директор водоканала Евгений Глебов. Он пояснил, что на половине из 21 участка с подтоплениями в городе уже провели работы.

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