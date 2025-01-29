Глава Лобни Анна Кротова провела встречу со студентами

Руководитель муниципалитета Анна Кротова встретилась со студенческим советом лобненского отделения колледжа «Подмосковье». Темой обсуждения стали развитие городского округа и мероприятия для молодежи.

Среди учащихся колледжа — повара и кондитеры, будущие сотрудники правоохранительных органов и аэропорта «Шереметьево». Всего в учреждении образования обучают 12 специальностям. Общее число студентов составляет почти 1300 человек. Молодые люди активно участвуют в соревнованиях по профессиональному мастерству и творческих конкурсах.

«Поговорили обо всем. Рассказала об институте, в котором училась я, и как выбранная профессия до сих пор помогает мне в работе», — рассказала Анна Кротова.

На встрече также обсудили благоустройство города и любимые места жителей, главным из которых стал Центральный парк культуры и отдыха.

По окончанию встречи глава Лобни поздравила ребят с Днем студента и пожелала мечтать, не бояться нового и добиваться успеха.