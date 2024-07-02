Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями улицы Калинина

Глава городского округа Лобни Анна Владимировна провела личную встречу с жителями дома № 6 по улице Калинина после того, как один из горожан выразил на приеме свои опасения относительно работы управляющей компании «ВСК-Комфорт». В ходе утреннего обхода глава округа смогла лично убедиться в наличии проблем.

Проблемы, выявленные во время визита, включали неприятный запах, исходящий из подвала, который ощущался даже на улице. Глава округа незамедлительно обратилась к другой управляющей компании, чьи сотрудники уже сегодня приступят к прокачке и дезинфекции подвала.

«Мы обнаружили серьезные недостатки в работе управляющей компании. Уже не в первый раз сталкиваюсь с неподобающим содержанием домов, обслуживаемых „ВСК-Комфорт“. В связи с этим я поручила другим управляющим компаниям оказать экстренную помощь», — сообщила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Этот инцидент напоминает о недавнем происшествии на улице Туголукова, где произошло обрушение пола и пришлось привлекать другую управляющую компанию для выполнения необходимых работ.

Напомним, что выбор управляющей компании для обслуживания их домов происходит на общем собрании собственников. Это важный момент, который позволяет жителям контролировать качество услуг, предоставляемых их дому.

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