Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями по вопросам ЖКХ

В администрации Лобни прошла встреча в формате «Открытого микрофона». Глава округа Анна Кротова вместе с заместителями ответила на вопросы горожан, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.
В начале мероприятия Анна Кротова подвела итоги работы администрации. Она сообщила, что в программу капитального ремонта на 2024/2025 годы включены 122 многоквартирных дома, а еще 54 дома предварительно запланированы на 2026 год. В частности, в 10 домах обновят подвальные помещения и системы канализации, а в 14 — кровлю. Также планируется отремонтировать 34 подъезда, заменить 14 лифтов и капитально отремонтировать еще восемь.
На встрече жители задали вопросы о долгах за коммунальные услуги, оставшихся от прежней управляющей компании, ремонте подвальных помещений и перебоях с горячей водой. По всем проблемным ситуациям приняты решения для их устранения.
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