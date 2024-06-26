Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с жителями микрорайона Депо

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела обход территории микрорайона Депо. Вместе с рабочей группой глава побывала на улицах Чайковского, 5, 11 и 13, Деповская, 6 и Московская, 5.

Анна Владимировна сообщила в своем Telegram-канале, что на улице Чайковского завершен ремонт игровых элементов. В ходе общения от жителей поступили жалобы на слабый напор холодной воды. Сотрудники водоканала займутся проверкой и устранением проблемы в ближайшее время. Также решено убрать следы засора и провести дезинфекцию в подвале дома № 11.

Благоустройство двора на улице Чайковского, 11 планируется в следующем году, в план также включат спортивную площадку.

Напомним, что 24 июля в микрорайоне пройдет прием жителей в формате выездной администрации. На нем глава, в частности, проверит выполнение данных на этой неделе поручений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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