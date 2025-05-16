Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с сотрудниками больницы

Администрация городского округа впервые провела прием в выездном формате для работников Лобненской больницы. На встрече в городской поликлинике руководитель муниципалитета Анна Кротова и ее заместители ответили на вопросы медиков.

Темы обращений касались поддержки медицинских специалистов, планов по развитию города, расширения спортивной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения.

Анна Кротова рассказала, что в 2025 году планируется обустроить шесть новых многофункциональных спортивных площадок на территории округа, а также запустить два дополнительных автобуса на маршрут № 1 и один — на маршрут № 21.

Глава округа напомнила, что в Лобне реализуются как региональные, так и муниципальные меры поддержки медицинских работников: ежемесячная доплата молодым специалистам, компенсация за аренду жилья, единоразовая материальная помощь к профессиональному празднику и другие.

«Наша новая муниципальная мера поддержки — компенсация стоимости проезда в размере 50% от суммы транспортных расходов для тех, кто добирается на работу общественным транспортом», — рассказала Анна Кротова.