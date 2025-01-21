Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с руководителем управляющей компании

Глава Лобни встретилась с руководством управляющей компании «Самолет-Прайм». Администрация округа держит на контроле работу всех обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций.

Компания «Самолет-Прайм» обслуживает 10 многоквартирных домов в Лобне.

«За время ее работы от жителей поступило 200 заявок, снижение по сравнению с другой управляющей организации составило 35%», — сообщила в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Основную часть обращений получили во время работ на котельной в микрорайоне Катюшки.

«Самолет-Прайм» обслуживает две дворовые территории, взаимодействует с жителями обслуживаемых домов в чатах. В прошлом году сотрудники организации высадили большое количество растений на Текстильной улице у домов № 6 и № 8.

Отметим, в Лобне уделяется большое внимание качеству обслуживания многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.