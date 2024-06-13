Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с Молодежным советом

Встречу с участниками Молодежного совета округа провела глава муниципалитета Анна Кротова. Она познакомилась с активистами организации и отметила, что многих из них уже знает благодаря их участию в различных городских мероприятиях.

На встрече обсудили планы сотрудничества между администрацией и молодежью города в области культуры, образования и экологии. Анна Владимировна отметила, что вовлечение молодежи в жизнь города всегда являлось приоритетной задачей.

Отметим, что в Лобне уделяется особое внимание работе с молодежью. Молодежный совет создан с целью решения текущих проблем подрастающего поколения, продвижения общественных инициатив и развития молодежной политики в общем.

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