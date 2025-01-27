Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с активистами «Молодой гвардии»

Общение главы муниципалитета с членами «Молодой гвардии единой России» прошло в формате открытого диалога. Активисты поделились своими проектами и идеями, направленными на развитие города.

Молодогвардейцы рассказали Анне Кротовой, что планируют провести новый квиз в памятных местах городского округа. Целью будущего мероприятия является привлечение внимания молодежи к истории родного края.

Глава муниципалитета подчеркнула, что ребята активно занимаются общественной деятельностью, реализуют социально значимые проекты и развивают добровольческое движение. «Идей много, глаза горят», — отметила Анна Кротова.

Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» была создана в 2005 году. Ее основными задачами являются воспитание у молодежи патриотизма и распространение идей гражданского общества. Кроме того, активисты хотят превратить Лобню в точку притяжения для молодежи.