Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с активистами «Молодой гвардии»

Глава городского округа Лобня Анна Кротова и муниципальный депутат Алексей Кожухалов встретились с активистами «Молодой гвардии». Ребята рассказали о проектах, которые разрабатывают на данный момент.

Активисты разрабатывают квест «Познай Лобню», который познакомит гостей муниципалитета с его достопримечательностями. Для участников готовят маршрут по знаковым местам. На каждой точке предусмотрены задания, за выполнение которых участники получат призы.

На встрече с главой молодогвардейцы показали буклет и задания.

«Поделилась с молодогвардейцами своими идеями, и ребята взяли неделю на доработку квеста. Игра обещает быть не только познавательной, но и увлекательной», — написала в своем телеграм-канале глава Анна Кротова.