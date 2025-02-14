Глава городского округа Лобня Анна Кротова и муниципальный депутат Алексей Кожухалов встретились с активистами «Молодой гвардии». Ребята рассказали о проектах, которые разрабатывают на данный момент.
Активисты разрабатывают квест «Познай Лобню», который познакомит гостей муниципалитета с его достопримечательностями. Для участников готовят маршрут по знаковым местам. На каждой точке предусмотрены задания, за выполнение которых участники получат призы.
На встрече с главой молодогвардейцы показали буклет и задания.
«Поделилась с молодогвардейцами своими идеями, и ребята взяли неделю на доработку квеста. Игра обещает быть не только познавательной, но и увлекательной», — написала в своем телеграм-канале глава Анна Кротова.
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Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с активистами «Молодой гвардии»
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