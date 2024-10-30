Глава Лобни Анна Кротова провела совещание с управляющими компаниями

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела рабочее совещание с управляющими компаниями, в ходе которого одной из ключевых тем стали частые скачки напряжения в электросети, вызывающие обеспокоенность среди жителей города. В заседании приняли участие представители компаний, отвечающих за подачу электроэнергии в Лобне.

По итогам совещания «Россети Московский регион» получили поручение провести анализ проблемных участков, где наблюдаются перебои с напряжением. Компания «ТЭК-10» также займется оценкой влияния этих скачков на работу котельных. Результаты анализа планируется обсудить через неделю.

Кроме того, на встрече компания «МСК ЭНЕРГО» отчиталась о завершении реконструкции четырех километров кабельных линий в микрорайоне Южный, что должно улучшить качество электроснабжения в данном районе.

Компания «Мособлэнерго» представила свою инвестиционную программу по модернизации и обновлению сетей протяженностью более девяти километров, реализация которой запланирована на 2025 год.

«Благодаря этим решениям, сети станут более эффективными, устойчивыми и способными справиться с растущими потребностями электроэнергии», — отметила Анна Кротова.

Кроме вопросов электроснабжения, на совещании также обсуждалось благоустройство территорий после проведенных ремонтных работ. «Лобненской теплосети» было поручено завершить все работы в течение недели.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».