Глава Лобни Анна Кротова провела оперативное совещание по итогам праздников

В администрации Лобни прошло оперативное совещание, где руководители городских служб отчитались о работе в праздники. Обстановка была спокойной, в Рождество храмы посетили более тысячи человек.

Зарегистрировано 14 происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 10 аварий без пострадавших и задержали трех водителей в нетрезвом состоянии.

Специалисты МЧС отработали 25 вызовов, в том числе 16 — помощь другим регионам. В первый рабочий день загорелась мебель в квартире на Ленина, 16. Очаг оперативно ликвидировали. В происшествии пострадавших не было.

Котельные работали в штатном режиме. В новогодние каникулы четыре раза отключали горячую воду, чтобы отремонтировать трубы. Все работы были плановыми и завершались до 16:00. Электричество поступало в жилые дома в нужном объеме. Специалисты также подключили к электроэнергии школу № 5.

Медики выполнили 1051 выезд, из них 469 — по скорой помощи. В новогоднюю ночь помогли 93 жителям Лобни. Дежурные терапевты и сотрудники неотложки работали все каникулы. К ним обратились 1955 пациентов. Терапевты Центральной поликлиники уже возобновили приемы.

За прошедшую неделю в Лобне родились девять детей.

«Благодарю все городские службы за слаженную работу в период праздников», — написала в своем телеграм-канале глава Анна Кротова.