Глава Лобни Анна Кротова провела очередной личный прием жителей

Большинство вопросов жителей касались благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Глава муниципалитета поручила профильным специалистам взять в работу все прозвучавшие на приеме обращения.

Житель дома № 4 на улице Чайковского пожаловался, что входная дверь в подъезде промерзает. Анна Кротова пообещала мужчине, что управляющая компания займется работой по утеплению в ближайшее время. На дверной проем установят уплотнитель, отрегулируют электромагнитный замок и оснастят внутренние двери пружинами. «Постараемся включить дом в программу капитального ремонта на 2026–2027 годы», — добавила она.

Еще одна жительница города рассказала главе Лобни, что на тротуаре от Дома культуры «Красная Поляна» до реки Мещериха образовалась наледь. Специалистам «Управления по работе с территориями» поручено привести пешеходную дорожку в порядок и следить за ее содержанием.

Мужчина, проживающий в муниципальной квартире, обратился к Анне Кротовой с просьбой о замене старой газовой плиты. По поручению руководителя муниципалитета новое оборудование заявителю установят до конца этой недели.