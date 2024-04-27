Глава Лобни Анна Кротова провела общегородское совещание | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:16 Глава Лобни Анна Кротова провела общегородское совещание Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне прошло городское совещание под председательством главы муниципалитета Анны Кротовой. Участники подвели итоги деятельности за неделю и обсудили будущие планы.

С 1 мая в городе вводятся летние правила уборки территорий. Завершен первый этап борьбы с грызунами в подвалах и на контейнерных площадках.

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Анна Кротова сообщила, что запланированные работы выполнены на 86%, что выше среднего показателя по области.

В городе продолжается ремонт дорог. В воскресенье начнется нанесение дорожной разметки. Параллельно ведется работа по благоустройству детских игровых площадок, а также планируется установка трех новых по программе губернатора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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