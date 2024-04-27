Глава Лобни Анна Кротова провела общегородское совещание | 360°

27 апреля 2024, 16:16
Глава Лобни Анна Кротова провела общегородское совещание
В Лобне прошло городское совещание под председательством главы муниципалитета Анны Кротовой. Участники подвели итоги деятельности за неделю и обсудили будущие планы.
С 1 мая в городе вводятся летние правила уборки территорий. Завершен первый этап борьбы с грызунами в подвалах и на контейнерных площадках.
Реклама
Анна Кротова сообщила, что запланированные работы выполнены на 86%, что выше среднего показателя по области.
В городе продолжается ремонт дорог. В воскресенье начнется нанесение дорожной разметки. Параллельно ведется работа по благоустройству детских игровых площадок, а также планируется установка трех новых по программе губернатора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Лобня
Дороги
Реклама
Реклама