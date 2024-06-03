Глава Лобни Анна Кротова провела обход территорий округа

Глава Лобни Анна Кротова продолжает утренние обходы территорий округа. В этот раз поручения по благоустройству дали представителям бизнеса и специалистам управляющей компании.

Маршрут традиционного обхода территорий округа главой Лобни Анной Кротовой стартовал от памятника «Зенитное орудие».

«По-прежнему много вопросов к бизнесу: нет надлежащего ухода за фасадами, входными группами торговых предприятий и прилегающих к ним территорий. По итогам осмотра дороги дала поручение специалистам провести работы по благоустройству — в ближайшее время уберут смет, помоют отбойники, покрасят ограждение вдоль дороги», — рассказала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Одной из точек визита также стал дом на Чайковского, 25. Там глава пообщалась с жителями, недовольными работой управляющей компании. По итогу Анна Кротова составила список поручений: провести локальное утепление межпанельных швов, локальный ремонт крыши, проверить состояния лифтов и, где необходимо, отремонтировать входные группы. Детскую игровую площадку во дворе сделают в этом году.

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