Глава Лобни Анна Кротова провела личную встречу с жителями округа

К главе муниципалитета обратились жители аварийного дома на улице Аэропортовской. Дом был построен в 1949 году и относится ко второй очереди расселения.

Анна Кротова отметила, что сейчас в Лобне сформирован список ветхих и аварийных домов, которые будут расселяться в первую очередь. В него входят дома, построенные с 1906 по 1928 год.

Также на прием пришла жительница, которая рассказала о большом долге по коммунальным платежам и попросила о помощи. По этому вопросу на следующей неделе проведут отдельное совещание с участием представителей органов опеки и МособлЕРЦ.

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