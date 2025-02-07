Глава Лобни Анна Кротова приняла участие в региональном форуме

Участники форума обсудили вопросы транспорта и дорожной инфраструктуры. Своим опытом по организации работы кикшеринга в Москве поделился заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«Тема не простая, ее мы начали прорабатывать в прошлом году. Разберем эту тему на транспортном часе. Доложу первый подход к стратегии организации самокатов в Лобне», — отметила Анна Кротова.

Руководитель муниципалитета также поучаствовала в стратегической сессии «Муниципальный диалог». Решения, которые были выработаны на мероприятии, попадут на резолюцию к президенту России Владимиру Путину. Среди инициатив были в том числе упрощение процесса принятия в муниципальную собственность бесхозных дорог и перераспределение полномочий между субъектами и муниципалитетами.