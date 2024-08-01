Глава Лобни Анна Кротова посетила производство упаковочных материалов

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Анна Кротова посетила компанию «Сегежская упаковка», входящую в состав международного лесопромышленного холдинга «Сегежа групп», который специализируется на заготовке и переработке древесины. В ходе визита глава округа ознакомилась с производственными процессами и посетила несколько цехов.

Она отметила высокое качество и разнообразие продукции, включая бумажные упаковки и пакеты для различных предприятий и магазинов. Среди клиентов компании такие известные сети, как «Спортмастер» и «Золотое яблоко».

«Мы активно поддерживаем местных предпринимателей и стремимся создать условия для их успешной работы», — подчеркнула Анна Владимировна.

Напомним, что в Подмосковье уделяется значительное внимание поддержке предпринимательства. В числе мер поддержки — компенсация затрат на выход на маркетплейсы и получение франшиз, субсидии на лизинг оборудования, а также на модернизацию производства и открытие новых бизнесов.

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