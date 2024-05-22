Глава Лобни Анна Кротова посетила кризисный центр для женщин «Надежда»

Глава Лобни Анна Кротова посетила центр «Надежда», где оказывается безвозмездная поддержка женщинам в трудной жизненной ситуации. Она пообщалась с руководством организации и семьями округа.

Анна Кротова вместе со своим заместителем Владимиром Зиновьевым и депутатом городского совета Оксаной Букиной посетила кризисный центр для женщин «Надежда». Они пообщались с его руководителем, настоятелем Серафимовского храма города Лобня иереем Сергием Киреевым, а также с получающими здесь поддержку семьями.

В центре «Надежда» оказывают социальную, психологическую и юридическую помощь женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Работники центра помогают наладить отношения с родственниками, восстановить документы, найти работу и жилье. При необходимости женщины с детьми могут временно разместиться в центре.