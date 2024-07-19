Глава Лобни Анна Кротова подвела итоги работы Молодежного совета

Члены Молодежного совета Лобни поделились результатами своей работы с главой города Анной Кротовой. Ребята уже реализовали несколько проектов, в планах — культурный квест и танцевальная программа.

На днях участники Молодежного совета провели концерт к 135-летнему юбилею артиста, поэта, композитора Александра Вертинского. Также ребята реализовали проект по буккросингу — обмену книгами. В планах — несколько новых мероприятий.

Например, приуроченный ко Дню города квест по культурным местам Лобни «Паспорт лобненца». Он состоится 14 сентября. А сейчас ребята активно работают над организацией танцевального мероприятия для жителей всех возрастов «Ритмы искусства», его запланировали на август.

Также участники Молодежного совета изготавливают маскировочные сети для бойцов СВО.

За работой совета можно следить на канале: молодежный совет.

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