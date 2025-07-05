Глава Лобни Анна Кротова осмотрела железнодорожные станции

Глава Лобни Анна Кротова, сотрудники администрации и представители РЖД вышли на осмотр железнодорожных станций, по которым ежедневно тысячи лобненцов добираются до пунктов назначения. Делегация проверила содержание станций «Луговая», «Депо» и «Лобня».

На «Луговой» обсудили строительство регулируемого пешеходного перехода, открытие которого запланировано в сентябре. На станции «Лобня» проверили состояние платформ. Здесь почти завершили работы по замене брусчатки. Также проследили и за торговыми объектами поблизости: собственники должны держать в чистоте прилежащие территории и входные группы.

«По „Луговой“ замечания устранены, по „Лобне“ и „Депо“ будем еще работать», — сказал помощник заместителя начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Александр Мамкин.

Такие объезды проводятся регулярно, на контроле держится все содержание дорожной инфраструктуры. Следующий совместный выезд с заместителем начальника Московской железной дороги уже запланирован.