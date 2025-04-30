Глава Лобни Анна Кротова навестила ветеранов в преддверии Дня Победы

Глава города Лобня Анна Кротова вместе с заместителями Евгением Аптекиным, Дмитрием Синицыным, Кириллом Колчиным и Еленой Лапшиновой встретились с тружениками тыла и бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. В знак благодарности ветеранам вручили бытовую технику — стиральные машины, газовые плиты и холодильники.
В мероприятии также принял участие президент Лобненской торгово-промышленной палаты Евгений Кошкин.
Особое внимание было уделено встрече Анны Кротовой с Ниной Семеновной Кузьминой, чей отец получил ранение на фронте, а сама Нина Семеновна после войны работала начальником лаборатории в Тимирязевском плодоовощном объединении. Глава города подчеркнула, что на долю ветеранов выпало множество испытаний, и главной задачей сегодня является окружить их заботой и вниманием.
Подарки также получили труженицы тыла Елена Александровна Маркачева и Клавдия Федоровна Анисимова, а также малолетние узники фашизма Раиса Федоровна Сотникова и Геннадий Николаевич Лобанов.
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