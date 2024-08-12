Глава Лобни Анна Кротова напомнила о мерах поддержки производителей

Цеха производственной компании «Титан» осмотрела глава городского округа Лобня Анна Кротова. На встрече с руководством предприятия обсудили вопросы поддержки бизнеса в Подмосковье.

На площадку одного из самых крупных предприятий промышленного вентиляционного оборудования и систем вентиляции в России приехала глава Лобни Анна Кротова. Производственная компания «Титан» работает в округе с 2004 года.

Предприятие принимает на работу производственных специалистов, привлекает на стажировки людей и без опыта работы.

Вместе с руководителями компании Анна Кротова обсудила меры поддержки бизнеса в Московской области: получение франшиз, субсидии на лизинг оборудования, модернизацию производства и открытие своего дела.

Сейчас в Лобне работают 794 компании, из них 60 — производственные, а 734 заняты в сфере торговли и услуг.

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