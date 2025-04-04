04 апреля 2025 16:08 Глава Лобни Анна Кротова и ее заместители провели встречи со школьниками 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Лобня

Школьники

Руководитель муниципалитета Анна Кротова и ее заместители встретились с учениками образовательных учреждений Лобни. Ребята смогли задать представителям администрации интересующие их вопросы.

Встреча с главой Лобни проходила в одной из лучших школ региона — лицее «Авиатика». В удобной библиотеке все располагало к приятной беседе. Ребята спрашивали о том, кем Анна Кротова мечтала стать в детстве, откуда она черпает вдохновение и как относится к критике. «Я под впечатлением от данного разговора, потому что в таком простом, хорошем общении мы познаем мэра города, и для меня это интересно, важно, очень ценно. Я живу в этом городе, я люблю этот город, и если он так хорошеет, соответственно какое-то внимание этому уделяется», — поделилась впечатлениями ученица лицея Ярослава Гавриш.

Заместители главы округа разъехались по другим образовательным учреждениям. Владимир Зиновьев побывал в школе № 7. Два года назад в здании сделали капитальный ремонт, и сейчас школа, которую окончил председатель российского правительства Михаил Мишустин, соответствует всем современным требованиям. Как и недавно полностью обновленное здание Лицея Лобни, в котором с ребятами встретился Евгений Аптекин. Любознательные старшеклассники засыпали его вопросами. В частности, ребят интересовало, как стать успешным управленцем. В школе № 3, где ремонт еще предстоит, принимали Александра Ильина. Исполняющий обязанности заместителя главы Лобни — ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев».

«Я очень рада, что мне удалось познакомиться с таким человеком. Я действительно восхищена его качествами, его заслугами. Это люди, который имеют какой-то опыт, я имею в виду, отличаются о тех же самых педагогов, с которыми мы видимся каждый день. И, возможно, представители власти могут помочь с выбором будущей профессии и в принципе жизненного пути», — отметила ученица школы № 3 Екатерина Шехоян. Встречи со школьниками будут проходить регулярно. К следующей ребята готовят новые вопросы, а в администрации думают о том, что еще интересного и полезного они могут рассказать юным горожанам, которые так же, как и взрослые, хотят видеть Лобню развивающейся, благоустроенной и самой лучшей в Подмосковье.