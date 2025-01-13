Глава Лобни Анна Кротова проверила строительство железнодорожного перехода

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Пешеходный переход через железнодорожные пути возводится на Кольцевой улице. Ход работ проконтролировала руководитель муниципалитета Анна Кротова.

На стройплощадке ежедневно трудятся 15 специалистов и пять единиц техники — два крана, два компрессора и манипулятор. Количество рабочих планируется увеличить.

Сейчас строители устраивают специальные вспомогательные сооружения для бетонирования насадки опоры № 1 со стороны микрорайона Южный. Поверхность металлической конструкции готовят к окрашиванию методом пескоструйной очистки. На опоре № 2 со стороны микрорайона Восточный рабочие устраивают опалубку для бетонирования насадки. Металлоконструкцию башни уже красят.

Глава городского округа рассказала, что строительство замедлилось из-за сетей РЖД, которые требуют переустройства.Планируется, что налаживание взаимодействия и предстоящие работы обсудят на совещании в администрации муниципалитета.

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