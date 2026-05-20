Глава Люберец проверил благоустройство территорий в Дзержинском

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел выездную проверку состояния территории Дзержинского. В центре внимания оказались объекты, включенные в государственные программы, а также вопросы благоустройства и переселения жителей.

Проверка прошла на территории Дзержинского, где сейчас реализуется ряд социальных и инфраструктурных задач. В ходе выезда рассмотрели вопросы содержания дворов, общественных пространств и объектов, находящихся в зоне городских программ. Отдельно обсудили ход переселения жителей из аварийного жилья.

Администрация округа продолжает работу по расселению аварийного фонда совместно с региональными властями. Эта тема остается одной из приоритетных для Дзержинского. В прошлом году 23 очередника получили новое жилье, что стало одним из самых значимых показателей за последние годы.

Продолжается обновление и благоустройство общественных территорий. Уже приведены в порядок сквер им. Б. К. Громцева, площадь Святителя Николая и лесопарк «Чемпион». Параллельно ведется подготовка новых проектов.

«В 2025 году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и народной программы „Единой России“ в Дзержинском благоустроили сквер им. Б. К. Громцева, площадь Святителя Николая, лесопарк „Чемпион“», — отметил глава округа Владимир Волков.

Сейчас специалисты занимаются проектированием дальнейшего благоустройства. В планах развитие набережной у Верхнего пруда и территории Дзержинского карьера. Эти пространства должны стать новыми точками притяжения для жителей.

По вопросам содержания дворов и подъездов жители могут обращаться в Единую диспетчерскую службу округа по телефонам 8 (800) 350-19-66 и 8 (499) 575-00-55.