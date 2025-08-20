Глава Ленинского округа вручил ключи от нового жилья детям-сиротам

В Ленинском городском округе прошло торжественное мероприятие, в рамках которого были вручены ключи от новых квартир трем детям-сиротам. Глава округа Станислав Каторов лично поздравил новоселов и передал им ключи от долгожданного жилья.

Квартиры представляют собой однокомнатные жилые помещения площадью около 30 квадратных метров в жилом комплексе «Зеленые аллеи» Ленинского округа и уже сделан ремонт. Новоселам останется лишь обставить свои новые дома по собственному вкусу и предпочтениям.

«Это значимый шаг в направлении обеспечения достойных условий проживания для наших детей, оставшихся без попечения родителей. Наша цель — создать для них комфортную среду, где они смогут начать самостоятельную жизнь. Надеюсь, эти квартиры станут для них настоящим домом, где они смогут реализовать свои мечты и строить будущее», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Одна из участниц мероприятия Александра Корнеева поделилась, что первым делом планирует купить диван, шкаф и кухню. Кухня в квартире имеет интересную планировку.

Обеспечение жильем сирот является одной из приоритетных задач в Ленинском округе. Это мероприятие — еще один шаг на пути к решению этой важной социальной проблемы.