Глава Ленинского округа Станислав Каторов посетил производство счетчиков газа

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил высокотехнологичное предприятие «Газдевайс», специализирующееся на производстве счетчиков газа для бытового и коммунального использования. В рамках визита он ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками и рассказал о социально-экономических итогах работы округа.

Производство «Газдевайс», основанное в 1997 году, прошло путь от локального производства до одного из ведущих высокотехнологичных комплексов страны, способного выпускать более миллиона счетчиков в год. Предприятие активно внедряет технологии смарт-учета газа и цифровые системы сбора данных. Сегодня на заводе трудятся порядка 150 сотрудников, многие из которых являются жителями Ленинского округа.

Станислав Каторов отметил, что предприятие оснащено современным автоматизированным оборудованием, разработанным ведущими европейскими фирмами. Это позволяет выпускать продукцию, соответствующую международным стандартам качества.

В рамках формата «выездной администрации» глава округа также рассказал сотрудникам предприятия об итогах работы за 2024 год и планах на текущий год в рамках партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда», «Крепкая семья», «Новая школа», «Здоровое будущее» и других.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки военнослужащих и их семей.

«Все масштабные изменения, которые происходят в Ленинском округе, — это курс нашего Президента и идеология нашего Губернатора. В центре внимания — поддержка наших военнослужащих и их семей, сбор гуманитарной помощи. В прошлом году мы отправили свыше 120 тонн помощи в зону боевых действий и жителям Курской области», — подчеркнул Станислав Каторов.

Кроме того, глава округа рассказал о планах на 2025 год. Среди ключевых проектов — строительство второго корпуса Видновского перинатального центра, открытие поликлиники на 750 посещений в смену в Сапронове, завершение строительства четырёх школ и пяти детских садов, возведение ледового дворца на улице Березовой, а также модернизация тепловых сетей на 13 адресах округа.

В завершение визита глава поблагодарил коллектив АО «Газдевайс» за вклад в развитие региона и выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве предприятия с округом.