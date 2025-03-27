Глава Ленинского округа Станислав Каторов наградил сотрудников ЖКХ

В Ленинском городском округе прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов наградил работников сферы и поблагодарил специалистов управляющих компаний, городских служб за оперативность при ликвидации последствий налета беспилотных летательных аппаратов 11 марта.

Во время массовой атаки дронов в Ленинском округе пострадали четыре многоквартирных дома. Представители управляющих компаний, которые обслуживают их, незамедлительно приехали на место происшествия.

«Они очень оперативно собрали стекла и другие обломки на придомовой территории, организовали пункт обогрева для жителей в своем офисе. Специалисты ЖКХ незамедлительно приступили к восстановительным работам в пострадавших квартирах и общедомовом имуществе», — сказал он.

Станислав Каторов от души поблагодарил всех сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником и вручил муниципальные награды.

Отметим, что округе работают 37 управляющих компаний, муниципальные предприятия «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства», «ДорСервис», «Благоустройство» и ресурсоснабжающие организации.