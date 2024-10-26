Глава Ленинского округа проверил строительство школы в Сапронове

В рамках активного развития инфраструктуры жилого комплекса «Эко Видное — 2.0» в Сапронове идет строительство новой школы и детского сада, которые станут частью образовательного города в городе. Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов лично посетил стройплощадку, чтобы оценить ход работ.

Новая школа рассчитана на 1100 школьников, а детский сад — на 310 дошколят. После сдачи объекта школа не только примет детей из нового жилого комплекса, но и значительно разгрузит соседнюю школу, где в настоящее время обучаются 2800 учеников при проектной вместимости в 850 мест.

«На текущий момент в данной локации у нас две школы. Одна из них уже работает, но в ней учатся 2800 человек. Поэтому правительством Московской области под руководством Андрея Юрьевича Воробьёва было принято решение о строительстве здесь новой школы на 1100 мест. Учитывая площадь помещений, я думаю, что здесь комфортно разместятся даже 1500 детей», — сообщил Станислав Каторов.

Четырехэтажное здание школы и трехэтажное здание детского сада готовы на 90%. Строительные бригады завершают монтаж проводки и вентиляции, приводят в порядок стены и оборудуют трибуны в актовом зале. Для полного завершения проекта предстоит завезти и собрать 400 парт со стульями.

Особое внимание уделяется благоустройству школьной территории на берегу реки Купелинки, где будут обустроены спортивные площадки и прогулочные зоны для дошкольников. На объекте задействованы около 300 рабочих и девять единиц строительной техники.

Срок сдачи объекта намечен на 15 декабря, а уже в январе ученики смогут сесть за новые парты.