Глава Ленинского округа проверил строительство школы на 1675 мест

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Роман Терюшков посетили строящуюся школу в жилом комплексе «Первый квартал» в деревне Сапроново. Образовательное учреждение рассчитано на 1675 детей.

Площадь школы составляет более 27 000 квадратных метров. Все классы уже оборудованы мебелью и интерактивными системами, коридоры отделаны, сейчас завершается финишная отделка в местах общего пользования.

«Осталось завершить благоустройство спортивного ядра и прилегающей территории. К маю школа будет полностью завершена и готова к вводу в эксплуатацию», — отметил Станислав Каторов.

Совместно с «Росатомом» в школе создадут инженерные классы для подготовки детей к поступлению в вузы с возможностью дальнейшей работы в компании. Также вместе со «Сбером» откроют три специальных класса по программе дополнительного образования «Школа 21» для изучения программирования и работы с искусственным интеллектом.

Ранее Станислав Каторов и Роман Терюшков посетили детский сад «Яблонька», открывшийся в жилом комплексе «Зеленые Аллеи». Дошкольное учреждение рассчитано на 155 мест.