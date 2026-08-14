Глава Ленинского округа проверил строительство Покровского храма

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил ход работ на месте строительства Покровского храма в жилом комплексе «Зеленые аллеи». На участке уже провели механизацию и подготовительные планировочные работы.

Выполнены подготовительные планировочные работы, включая перемещение грунтовых масс, планировку территории и разработку котлованов.

«Строительство храма — важное событие для жителей Ленинского округа. Покровский храм в ЖК „Зеленые Аллеи“ станет не только местом молитвы, но и духовным центром для всего микрорайона. Начало положено, буду лично контролировать ход работ», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Работы на объекте стартовали после получения благословения от архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия. Будущий комплекс будет состоять из Покровского храма и приходского дома. На территории предусмотрены трапезная, помещения для занятий воскресной школы и проведения мероприятий. После окончания строительства принимать участие в богослужениях смогут до 450 прихожан.

В рамках визита состоялось рабочее совещание с представителями подрядчика и настоятелем иереем Андреем Андреевым. В скором времени запланирована закладка памятной капсулы в основание фундамента будущего храма. Возведение комплекса позволит большему числу жителей посещать богослужения и участвовать в церковной жизни, не выезжая за пределы своего микрорайона.